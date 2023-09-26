Учительница из Тюменской области спасла четверых детей из пожара

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Тюмень

Лидия Шипичкина - опытный учитель начальных классов, имеющая 30-летний стаж преподавания. 31 августа, прогуливаясь с сыном мимо дома №21 на улице Советской в селе Коктюль , она внезапно услышала крики детей. Подойдя ближе, она узнала, что из окна дома кричали две девочки, пытаясь привлечь внимание и прося о помощи.

Фото: openverse

Женщина действовала немедленно и, несмотря на то, что комнаты были заполнены дымом, бросилась в горящий дом. Внутри она обнаружила четырех детей: годовалого Александра, двухлетнюю Евгению, трёхлетнюю Анну и шестилетнюю Елизавету, сообщает nashgorod.ru. Лидия смогла вывести детей из охваченного пламенем здания и затем немедленно вызвала пожарных.

Согласно словам коллег учительницы, преданность её профессии и глубокая любовь к детям всегда были характерными чертами ее личности.

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