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В Уфе таксист напал на пассажира из-за оплаты поездки по карте

1:23
Россия

В Уфе 17 сентября в жилом комплексе "Цветы Башкирии" произошла стычка из-за способа оплаты поездки на такси, переросшая в драку с применением насилия. Инцидент, запечатленный камерами наблюдения, разворачивался следующим образом: добравшись до места назначения, таксист отказался завершать поездку и потребовал оплату либо наличными, либо переводом с карты. Однако пассажир уже выбрал оплату картой в приложении, и деньги были списаны соответствующим образом. Несмотря на попытки пассажира сообщить об этом водителю, ситуация оставалась неразрешенной.

В Уфе таксист напал на пассажира из-за оплаты поездки по карте
Фото: openverse

Когда терпение лопнуло, пассажир вышел из машины у входа в здание. Водитель применил перцовый баллончик, попытался отобрать мобильный телефон пассажира и, как видно на видеозаписи, применил физическое насилие и даже прижал пассажира к двери автомобиля. В результате пассажир получил травмы, включая ожоги глаз и травму головы, и ему потребовалась медицинская помощь.

Министерство внутренних дел Республики Башкирии в настоящее время расследует этот инцидент, работая над выяснением точных деталей, связанных с ним. Власти установили личность водителя такси и принимают меры для установления его местонахождения, сообщает mkset.ru.

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Пассажир напал на таксиста в Саратове.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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