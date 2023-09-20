В деревне Пермского края собака разорвала лицо 4-летнему ребенку

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В результате инцидента в деревне Алексеевка Кудымкарского района Пермского края 4-летний ребенок получил травмы лица в результате нападения собаки. Об инциденте стало известно в Дзержинском районном суде, о чём сообщила пресс-служба суда. 30 мая 2022 года ребенка укусила собака, что привело к тяжелым травмам лица.

Фото: Openverse

После нападения ребенок сначала был госпитализирован, а затем проходил лечение в стоматологической клинике. Медицинское обследование выявило множественные раны на лице ребенка, а также перелом левой скуловой кости со смещением.

Мать ребенка подала в суд, требуя от владельца собаки компенсации в размере 1 миллиона рублей за причинённый эмоциональный стресс. Ответчик однако оспорил эти требования, заявив, что он выгуливал собаку только по вечерам. Он предположил, что ребенок подошёл к собаке, что привело к нападению.

Суд определил, что ответственность за инцидент лежит на ответчике, поскольку именно его халатность позволила собаке свободно разгуливать без намордника. Тем не менее, суд принял решение уменьшить сумму компенсации в четыре раза, установив ее на уровне 250 000 рублей.

Стоит отметить, что решение суда может быть обжаловано и пока не вступило в законную силу, сообщает properm.ru.

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