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В Орске дети из благополучных семей угодили в наркодиспансер

1:35
Россия

Пятеро подростков из Орска в возрасте от 15 до 17 лет в настоящее время находятся под наблюдением в наркологическом диспансере. Примечательно, что эти подростки происходят из состоятельных семей.

В Орске дети из благополучных семей угодили в наркодиспансер
Фото: openverse

Среди этих лиц трем девушкам был поставлен диагноз "Вредное употребление алкоголя", одному молодому человеку — "Вредное употребление наркотических веществ", а другому молодому человеку — "Вредное употребление токсичных веществ".

Эксперты отмечают, что эти молодые люди происходят из состоятельных семей. Наталья Дарыбаева, психиатр-нарколог Орского наркологического диспансера, отметила, что эти диагнозы были поставлены, когда подросткам было всего по 15 лет. Следовательно, за этими подростками наблюдают так, как если бы они были взрослыми, как того требует приказ.

Тревожная тенденция, отмеченная доктором, заключается в том, что пагубные привычки поражают людей во всё более молодом возрасте. Она отметила:

"Наркомания молодеет. Если 15-18 лет назад мы работали с подростками, возраст которых достигал 16 лет, 17 лет, то есть уже ближе к совершеннолетию, то сейчас это возраст 9-10 лет".

Врач подчеркнул, что более эффективно предотвращать зависимость, чем лечить её, и эта ответственность распространяется на самих пациентов, сообщает 56orb.ru.

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В Орске задержали 33 летнего мужчину с наркотиками
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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