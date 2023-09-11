Треть омичей назвала свой город дорогим для проживания

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Омск

Сервис Superjob представил результаты опроса, касающегося мнения омичей о стоимости жизни в их городе. Утвердительный ответ на вопрос о дороговизне проживания в Омске дали 35% респондентов. Этот показатель уменьшился на шесть процентов по сравнению с данными года назад.

Фото: openverse

Среди факторов, которые делают Омск дорогим для жизни, респонденты выделили жилье, коммунальные услуги, продукты, медицинские и бытовые услуги, а также развлечения и бензин. При этом 38% горожан не разделяют мнения с жителями других регионов по этому вопросу.

В рейтинге самых дорогих городов для проживания Омск не вошел. Первое место заняла столица (53% утвердительных ответов), на втором месте — Ростов-на-Дону (каждый второй опрошенный считает его дорогим), а третье место поделили Краснодар и Уфа (по 49% положительных ответов).

В топ-5 дорогих для проживания городов также вошли Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). Многих россиян беспокоит высокая стоимость жилья, хотя для кого-то в Уфе и Перми особенно острой проблемой являются цены на продукты. Кроме того, стало заметно увеличение недовольства ценами в городах Самара, Пермь, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, а в Воронеже многих раздражают расценки на коммунальные услуги, сообщает gorod55.ru.

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