Поврежденная взлётно-посадочная полоса в аэропорту Минеральных Вод стала причиной временной приостановки приёма и вылета самолётов. Разрушение ВПП произошло из-за высокой температуры воздуха и последующего крушения незначительной площади бетонной плиты. Об этом сообщает Росавиация.
"В целях обеспечения безопасности полётов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить приём и выпуск воздушных судов".
Предположительно, восстановительные работы закончатся к 23:00 по мск.
Отмечаются и частые столкновения самолётов с птицами. Так, 3 апреля, воздушное судно по направлению Санкт-Петербург — Самара осуществил не самую мягкую посадку в Курумоче по причине столкновения с пернатыми.
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