Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве и Московской области.
Ведомство уточнило, что решение принято в целях недопущения возможных терактов.
Также режим КТО был введён в Воронежской области, заявили в комитете.
Согласно действующему законодательству, правоохранители получают право просматривать документы у граждан и задерживать их при отсутствии удостоверения личности. Также спецслужбы могут ограничивать движение автомобилей и пешеходов на отдельных улицах.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил об отмене всех запланированных массовых мероприятий в столице, но заверил, что передвижение жителей по городу не будут затруднены.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.