НАК: в Москве, Подмосковье и Воронежской области введены режимы контртеррористической операции

0:19 Your browser does not support the audio element. Россия

Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве и Московской области.

Ведомство уточнило, что решение принято в целях недопущения возможных терактов.

Также режим КТО был введён в Воронежской области, заявили в комитете.

Согласно действующему законодательству, правоохранители получают право просматривать документы у граждан и задерживать их при отсутствии удостоверения личности. Также спецслужбы могут ограничивать движение автомобилей и пешеходов на отдельных улицах.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил об отмене всех запланированных массовых мероприятий в столице, но заверил, что передвижение жителей по городу не будут затруднены.

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