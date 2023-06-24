В Москве проводится комплекс мер, направленных на усиление безопасности, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введён дополнительный контроль на дорогах", — уточнил мэр.
Он не стал исключать, что дополнительно будут ограничены массовые мероприятия в городе и призвал столичных жителей отнестись с пониманием к принимаемым властями мерам.
Ранее немецкий эксперт пришёл к выводу, что Вашингтон заставит украинские власти действовать по "ужасному сценарию", если контрнаступление ВСУ провалится.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.