Мэр Москвы Сергей Собянин: в столице проводятся антитеррористические мероприятия

0:44 Your browser does not support the audio element. Россия

В Москве проводится комплекс мер, направленных на усиление безопасности, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введён дополнительный контроль на дорогах", — уточнил мэр.

Он не стал исключать, что дополнительно будут ограничены массовые мероприятия в городе и призвал столичных жителей отнестись с пониманием к принимаемым властями мерам.

Ранее немецкий эксперт пришёл к выводу, что Вашингтон заставит украинские власти действовать по "ужасному сценарию", если контрнаступление ВСУ провалится.

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