Сотрудники правоохранительных органов Уфы инициировали проверку по факту кражи памятника клещу Валере. Об этом сообщает mkset. ru.
Объект располагался по улице Мустая Карима. В полиции отмечают, что в отдел с заявлением о краже никто не обращался. Тем не менее, данная информация подтвердилась.
Отметим, что кража арт-объекта была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Памятник пропал накануне 22 мая. Вероятно, сделали это выпускники.
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