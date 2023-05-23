Полиция проводит проверку по факту кражи памятника клещу Валере

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Сотрудники правоохранительных органов Уфы инициировали проверку по факту кражи памятника клещу Валере. Об этом сообщает mkset. ru.

Фото: aviasales.ru

Объект располагался по улице Мустая Карима. В полиции отмечают, что в отдел с заявлением о краже никто не обращался. Тем не менее, данная информация подтвердилась.

Отметим, что кража арт-объекта была зафиксирована камерами видеонаблюдения. Памятник пропал накануне 22 мая. Вероятно, сделали это выпускники.

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