Эколог назвал причины излишнего загрязнения реки Дон в Ростовской области

1:18 Your browser does not support the audio element. Россия

Одной из ключевых проблем Ростовской области является сильное загрязнение воды: река Дон переполнена большим количеством мусора и отходов, что пагубно влияет на природу региона. Издание rostovgazeta.ru поговорило с экологом Андреем Зайчиком, который назвал ряд факторов, способствующих возникновению сложной ситуации в водном пространстве.

Фото: РИА Новости

Первостепенным он выделил обилие отходов, которые идут от промышленных предприятий, и сельское хозяйство, представители которого нередко применяют химические вещества некачественного производства.

Одной из ключевых проблем также является и увеличения числа судов. Текущему моменту из-за минимизации водной культуры, по словам эколога, в Дон сбрасывают и мебель, и мусор, и сливают все на ходу.

"Раньше были локации, благодаря которым, корабли могли вести себя в соответствии с водным комплексом. Сейчас все это отсутствует. Понятно, что, скорее всего, необходимый сервис есть в портах. Но он стоит денег".

Однако немаловажен тот факт, что правительство пытается решить проблему загрязнения Дона, создавая законодательные основы для постоянного отслеживания ситуации на воде.

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