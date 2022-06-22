Ростовская область предложила расчистить более 30 рек Донского бассейна

Сохранность такой водной артерии, как река Дон, жизненно важна не только для регионов, через которые она проходит, но и для здорового функционирования всех экосистем страны. Поэтому мероприятиям по спасению рек и водоемов, которые находятся в Донском бассейне, уделяется так много внимания на федеральном и региональном уровне. На юбилейном заседании совета Донского бассейнового округа, которое состоялось на днях в Ростовской области с участием представителей 15 субъектов РФ, главное внимание было уделено тому, как реализуется план мероприятий (дорожной карты) по оздоровлению и развитию бассейна реки Дон, который был разработан по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева и утверждён в июле 2021 года Михаилом Мишустиным.

В дорожной карте заявлены 22 мероприятия, 16 из которых уже реализуются в Ростовской области благодаря финансированию. Их основная цель — разумное использование водных ресурсов для хозяйственно-бытовых нужд и питья населения, а также для речной навигации, орошения, снижения антропогенного воздействия. Также проводятся мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов. Известно, что в Ростовской области находится так называемый Нижний Дон, замыкающий участок бассейна реки, который считается самым напряженным, поскольку тут сконцентрированы все негативные факторы отрицательного влияния на водные объекты, расположенные выше по бассейну.

Как сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, уже сейчас ведется расчистка рек

Ольховая (в Кашарском районе),

Глубокая (в Каменском районе).

Он уточнил, что в процессе подготовки проектно-сметная документация на расчистку рек Чёрная (Шолоховского района) и Темерник.

"Кроме того, на днях Ростовская область направила в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о мероприятиях для улучшения экологического состояния ряда водных объектов в 2025–2027 годах", — заявил Виктор Гончаров.

Стоит напомнить, что Ростовская область внесла в "оздоровительный" план ряд предложений по расчистке 32 водных объектов для увеличения объемов воды в реке Дон. При этом Виктор Гончаров рассказал, что, несмотря на то, что инициатором плана является Ростовская область, невозможно справиться со всеми задачами в одиночку, для этого требуются совместные усилия всех регионов, которые входят в зону бассейна реки.

"Поэтому очень важна работа всех 15 регионов, которая приведёт к уменьшению антропогенной нагрузки и улучшению проточности Дона", — подчеркнул Гончаров.

На заседании были озвучены доклады, в которых представлены как насущные проблемы в регионах, так и достигнутые в рамках дорожной карты достижения. Помимо этого, представители регионов договорились о совместных решениях в плане дальнейшей деятельности на период до 2024 года.

По итогам мероприятия замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров отметил, что работы по оздоровлению бассейна реки проводятся на территории 13 регионов. На ближайшие два года запланировано 30 таких мероприятий на участке протяженностью 350 км.

"Также важная задача — это инвентаризация гидротехнических сооружений, потерявших своё назначение и находящихся в плохом техническом состоянии, а затем принятие решения об их ликвидации или восстановлении их эффективной работы", — отметил Вадим Никаноров.

Немаловажно и то, что в Ростовской области в ближайшие два года планируется выполнить капитальный ремонт восьми гидротехнических сооружений.