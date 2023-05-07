Володин объяснил цель украинских терактов на территории России

0:53 Your browser does not support the audio element. Россия

Киевский режим хочет терактами напугать и физически уничтожить тех россиян, которые говорят правду о происходящем на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: ya.ru

С этими целями были убиты Владлен Татарский и Дарья Дугина, совершено покушение на Захара Прилепина, добавил он.

"Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду", — подчеркнул Володин в своём Telegram-канале.

Причём настоящие организаторы диверсий сидят в Вашингтоне и Брюсселе, пояснил политик, Они используют Киев как инструмент борьбы в РФ "не только на поле боя, но и на идеологическом фронте".

Ранее правоохранители рассказали, что подозреваемый в покушении на Прилепина пытался рассказать полицейским при задержании, что "ловил куропаток" на несуществующем озере.

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