Киевский режим хочет терактами напугать и физически уничтожить тех россиян, которые говорят правду о происходящем на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
С этими целями были убиты Владлен Татарский и Дарья Дугина, совершено покушение на Захара Прилепина, добавил он.
"Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду", — подчеркнул Володин в своём Telegram-канале.
Причём настоящие организаторы диверсий сидят в Вашингтоне и Брюсселе, пояснил политик, Они используют Киев как инструмент борьбы в РФ "не только на поле боя, но и на идеологическом фронте".
Ранее правоохранители рассказали, что подозреваемый в покушении на Прилепина пытался рассказать полицейским при задержании, что "ловил куропаток" на несуществующем озере.
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