Подозреваемый в покушении на Прилепина заявил полиции, что "ловил куропаток" на несуществующем озере

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Задержанный по подозрению в совершении теракта, в результате которого был ранен российский писатель Захар Прилепин, рассказал полиции, что занимался "ловлей куропаток" неподалёку.

Фото: Фото: ЦОС ФСБ РФ

Во время поиска преступника Александр Пермяков внимание привлёк правоохранителей на выезде из деревни Козлово. Он пытался заверить полицейских, что охотился в соседних лесах.

"Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было и куропаток там тоже не было", — пояснил местный участковый Дмитрий Воеводин.

Он добавил, что Пермяков имел при себе помимо российского паспорта украинские документы. В ходе опроса подозреваемый сознался в преступлении, был задержан и доставлен в отдел полиции.

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