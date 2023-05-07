Задержанный по подозрению в совершении теракта, в результате которого был ранен российский писатель Захар Прилепин, рассказал полиции, что занимался "ловлей куропаток" неподалёку.
Во время поиска преступника Александр Пермяков внимание привлёк правоохранителей на выезде из деревни Козлово. Он пытался заверить полицейских, что охотился в соседних лесах.
"Сначала данный человек нам говорил, что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было и куропаток там тоже не было", — пояснил местный участковый Дмитрий Воеводин.
Он добавил, что Пермяков имел при себе помимо российского паспорта украинские документы. В ходе опроса подозреваемый сознался в преступлении, был задержан и доставлен в отдел полиции.
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