Владельцы собак крупных пород в России будут обязаны их регистрировать, а потом ещё и обучаться правильному содержанию животных. На этом настаивает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Совет по правам человека при президенте России будет требовать обязательной регистрации в России собак крупных пород. Кроме того, их владельцам придётся проходить через специальное обучение. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой".
"Мы будем настаивать на регистрации собак крупных пород и на обучении владельцев этих собак, — заявил Фадеев. — Будем настаивать. Добьёмся!"
Он особо подчеркнул недовольство множества людей поведением крупных и опасных собак, их невоспитанностью и необученностью. Это недовольство перекрывает возможные возражения со стороны владельцев собак, которым придётся регистрировать своих любимцев.
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