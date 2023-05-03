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Владельцам алабаев и ротвейлеров в России придётся их регистрировать

1:02
Россия

Владельцы собак крупных пород в России будут обязаны их регистрировать, а потом ещё и обучаться правильному содержанию животных. На этом настаивает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Владельцам алабаев и ротвейлеров в России придётся их регистрировать
Фото: https://funart.pro/

Совет по правам человека при президенте России будет требовать обязательной регистрации в России собак крупных пород. Кроме того, их владельцам придётся проходить через специальное обучение. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев на круглом столе "Устойчивое управление дикой природой".

"Мы будем настаивать на регистрации собак крупных пород и на обучении владельцев этих собак, — заявил Фадеев. — Будем настаивать. Добьёмся!"

Он особо подчеркнул недовольство множества людей поведением крупных и опасных собак, их невоспитанностью и необученностью. Это недовольство перекрывает возможные возражения со стороны владельцев собак, которым придётся регистрировать своих любимцев.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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