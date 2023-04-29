Террористу в тюрьме под Хабаровском запретили играть в тетрис

1:20 Your browser does not support the audio element. Россия

В посылке, отправленной сотрудникам пенитенциарного учреждения в Хабаровском крае, было обнаружено устройство с игрой в тетрис. Предполагалось, что оно должно было доставиться заключенному, родом из Ингушетии, который отбывает пожизненный срок в одной из колоний в регионе, сообщает transsibinfo.com.

Получателем был Ислам Яндиев, который приговорен к пожизненному заключению за организацию террористического акта в московском аэропорту "Домодедово" в 2010 году. Ручное взрывное устройство, имеющее мощность от 3 до 5 кг в тротиловом эквиваленте и содержащее поражающие элементы, унесло жизни 37 человек, а еще 172 получили ранения, среди которых были граждане России и иностранцы.

Сотрудники колонии признали, что тетрис является "электронным носителем информации", то есть предметом, которым заключенные не могут пользоваться. Яндиев возражал, что это настольная игра, которая не дает доступа в интернет.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда заявила о нарушении норм материального права при рассмотрении этого дела, и Яндиеву было запрещено играть в тетрис.