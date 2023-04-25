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Более трети россиян доверяют искусственному интеллекту в журналистике

0:45
Россия

Порядка 33% россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, а еще 21% респондентов утверждают, что нейросети будут играть важную роль в будущем журналистики. 

Более трети россиян доверяют искусственному интеллекту в журналистике

Согласно исследованию Rambler&Co, примерно четверть жителей России готовы доверить ИИ создание заголовков, разъяснительных статей, карточек и даже новостей спорта. Каждый десятый опрошенный уверен, что в будущем нейросети будут сообщать людям экстренные новости намного быстрее, с большим числом подробностей и отсылок.

В то же время, 22% опрошенных высказали крайне негативное отношение к использованию искусственного интеллекта в прессе и предлагают запретить его адаптацию.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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