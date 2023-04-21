Денис Пушилин хочет восстановить Артёмовск и сделать его экономическим центром

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Врио главы ДНР Денис Пушилин полагает, что после завершения СВО город Артёмовск необходимо восстановить. У него есть потенциал превратиться в крупный экономический центр.

Вскоре после завершения специальной военной операции власти ДНР начнут восстановление города Артёмовска. Об этом РИА "Новости" рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он уверен, что в город вернутся люди, потому что там есть предприятия и рабочие места.

По мнению Пушилина, Артёмовск может превратиться в большой экономический центр. Ранее глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил, что восстановлению новых российских регионов власти сейчас уделяют самое пристальное внимание. Они рассчитывают, что эти регионы не будут отставать от общефедеральных показателей по инфраструктуре, социальным услугам и прочим параметрам.

Бои за Артёмовск продолжаются уже более девяти месяцев. В настоящий момент, по словам Пушилина, российские войска находятся в западных кварталах этого города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Свежая сводка СВО: 27 ФЕВРАЛЯ. Что происходит прямо сейчас?