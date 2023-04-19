Российский парламент не поддержит предложение об установлении длинных майских праздников. Дни со 2 по 5 мая не будут объявлены выходными.
Не первый год в России раздаются предложения сократить продолжительность новогодних каникул в пользу майских, которые многие традиционно проводят на грядках. Однако глава комитета по труду и соцполитике Государственной Думы Ярослав Нилов заявил, что не видит для этого никаких оснований.
"Правительство в прошлом году все решения о выходных днях на праздники приняло, — заявил депутат. — Постановление подписано, опубликовано и согласовано с трёхсторонней комиссией. Трудовой кодекс, понятно, никто править не может".
Идею продлить майские праздники озвучил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. Он направил это предложение губернаторам, и в ближайшее время они должны дать ответ. Даванков рассказал Telegram-каналу Shot, что опыт длинных майских каникул уже имеется у Адыгеи, являющейся одним из самых счастливых регионов России по индексу счастья.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России начала использовать скрытое вооружение.