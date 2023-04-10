Фитнес-тренер Шишкин посоветовал не испытывать желудок на растяжение на майских праздниках

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На майских праздниках не следует оставаться в стороне от семейных застолий, но и испытывать свой желудок на растяжение тоже не стоит. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил фитнес-тренер Роман Шишкин.

По его словам, любое изменение тела всегда имеет накопительный эффект, поэтому набрать лишних три-пять килограммов жира за пару праздничных дней невозможно. Он призвал не брать в счёт отёчность, ведь она уходит после возвращения к привычному образу жизни.

Эксперт дал пять практичных советов, которые помогут спокойно провести майские выходные тем, кто следит за своей фигурой:

Не быть тем самым "ЗОЖником", который ест грудку и салаты в стороне, называя окружающих "дураками"; Не испытывать желудок на растяжение, то есть не стоит отрываться и пробовать абсолютно все продукты со стола; За два-три дня до застолья снизить калорийность потребления пищи (например, вместо трёх полноценных приёмов пищи сделать два приёма с перекусом); В день застолья начинать с чего-то сытного (белковой пищи, нежирного мяса), а уже потом можно попробовать кусочек торта; Соблюдать меру при употреблении алкоголя.

"Праздники — это хорошо, мы на них отдыхаем и расслабляемся, не забиваем голову и не выбиваемся из социума со своей курагрудкой, но сохраняем адекватность и не уходим в крайности, допустим, в неделю обжорства. А один-два дня отдыха ещё никому не мешали", — резюмировал Шишкин.

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