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Фитнес-тренер Шишкин посоветовал не испытывать желудок на растяжение на майских праздниках

1:32
Здоровье

На майских праздниках не следует оставаться в стороне от семейных застолий, но и испытывать свой желудок на растяжение тоже не стоит. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил фитнес-тренер Роман Шишкин.

Фитнес-тренер Шишкин посоветовал не испытывать желудок на растяжение на майских праздниках

По его словам, любое изменение тела всегда имеет накопительный эффект, поэтому набрать лишних три-пять килограммов жира за пару праздничных дней невозможно. Он призвал не брать в счёт отёчность, ведь она уходит после возвращения к привычному образу жизни.

Эксперт дал пять практичных советов, которые помогут спокойно провести майские выходные тем, кто следит за своей фигурой:

  1. Не быть тем самым "ЗОЖником", который ест грудку и салаты в стороне, называя окружающих "дураками";
  2. Не испытывать желудок на растяжение, то есть не стоит отрываться и пробовать абсолютно все продукты со стола;
  3. За два-три дня до застолья снизить калорийность потребления пищи (например, вместо трёх полноценных приёмов пищи сделать два приёма с перекусом);
  4. В день застолья начинать с чего-то сытного (белковой пищи, нежирного мяса), а уже потом можно попробовать кусочек торта;
  5. Соблюдать меру при употреблении алкоголя.

"Праздники — это хорошо, мы на них отдыхаем и расслабляемся, не забиваем голову и не выбиваемся из социума со своей курагрудкой, но сохраняем адекватность и не уходим в крайности, допустим, в неделю обжорства. А один-два дня отдыха ещё никому не мешали", — резюмировал Шишкин.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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