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Депутат призвал выслать из России посла США в случае неявки в Госдуму для объяснений

1:26
Россия

Посол США в России должен быть объявлен персоной нон-грата в том случае, если он не явится в Государственную Думу для дачи объяснений. Так считает депутат Журавлёв.

Депутат призвал выслать из России посла США в случае неявки в Госдуму для объяснений

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв полагает, что американского посла в случае его неявки в Госдуму для объяснений необходимо сразу же высылать на родину. 18 апреля посла вызвали на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Давно пора уже не приглашать американскую послицу, прекратить раскланиваться перед ней и выделывать реверансы, — заявил Журавлёв. — Нужно вызывать, как на допрос, после каждой гадости, что Соединенные Штаты совершают в нашем отношении. Взорвали "Северные потоки", будь добра, отвечай за действия своего полоумного президента. Отправили на Украину очередную партию оружия, и с самого утра Линн Трейси должна оправдываться за это с трибуны Госдумы. Не пришла — выслали из страны. Нам нужна такая дипломатия, которая заставит представителей Запада знать свое место".

Журавлёв ждал в парламенте американского посла в России Линн Трейси, которая должна была пояснить деятельность биолабораторий США на территории Украины. Однако в американском посольстве это приглашение Госдумы отклонили.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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