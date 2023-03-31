После объявления о раздаче повесток через "Госуслуги" оттуда исчезла возможность удаления аккаунта

1:12 Your browser does not support the audio element. Россия

Владельцы аккаунтов на портале "Госуслуги" сегодня потеряли возможность их удаления. Это произошло после того, как стало известно об электронном вручении повесток.

На сайте "Госуслуги" и в мобильном приложении исчезла возможность удаления аккаунта. Данная функция отключена, в чём уже убедились многие пользователи, включая представителей СМИ. К примеру, в мобильном приложении появилась сообщение "Функция удаления недоступна", а в веб-версии вообще невозможно найти опцию "Удалить запись".

Сегодня стало известно о том, что с 1 апреля Минобороны будет рассылать повестки призывникам для прохождения службы в армии в электронном виде. Они будут получать их, в том числе, и через портал "Госуслуги", а также по электронной почте. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны Владимир Цимлянский.

При этом традиционные бумажные повестки будут отправляться только тем призывникам, у которых отсутствует техническая возможность получать электронные повестки. То есть нет аккаунта на "Госуслугах" или известного военкомату адреса электронной почты.

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