Владельцы аккаунтов на портале "Госуслуги" сегодня потеряли возможность их удаления. Это произошло после того, как стало известно об электронном вручении повесток.
На сайте "Госуслуги" и в мобильном приложении исчезла возможность удаления аккаунта. Данная функция отключена, в чём уже убедились многие пользователи, включая представителей СМИ. К примеру, в мобильном приложении появилась сообщение "Функция удаления недоступна", а в веб-версии вообще невозможно найти опцию "Удалить запись".
Сегодня стало известно о том, что с 1 апреля Минобороны будет рассылать повестки призывникам для прохождения службы в армии в электронном виде. Они будут получать их, в том числе, и через портал "Госуслуги", а также по электронной почте. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны Владимир Цимлянский.
При этом традиционные бумажные повестки будут отправляться только тем призывникам, у которых отсутствует техническая возможность получать электронные повестки. То есть нет аккаунта на "Госуслугах" или известного военкомату адреса электронной почты.
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