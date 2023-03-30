Вернувшийся с СВО житель Сургута обнаружил в городе штаб-квартиру бандеровцев

Житель Сургута Эдуард Чуприна, вернувшийся летом 2022 года из зоны проведения спецоперации на Украине по ранению, сообщил, что выявил в городе "штаб-квартиру бандеровцев".

По его словам, это здание сургутской фирмы с сине-жёлтой вывеской.

"Обратил внимание, что на офисе "Самбор" висит украинский флаг, стилизованный под вывеску фирмы "Самбор", — пояснил Чуприна.

Он добавил, что глава этой компании до 2014 года публично придерживался украинского национализма и называл Степана Бандеру* народным героем.

Местные власти бездействует уже полгода, пожаловался активист изданию muksun.fm, а потому мужчина вышел с одиночным пикетом к зданию Думы Сургута.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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