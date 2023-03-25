Поляки потребовали выгнать украинцев из страны: "Сволочь плюёт нам в лицо"

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Жителей Польши возмутила выходка беженцев с Украины, которые устроили демонстрацию в Кракове под флагом Украинской повстанческой армии*.

Символ националистического вооруженного формирования времён Второй мировой войны попал в кадр во время репортажа местного телевидения, причём полиция на митинге предпочитала не реагировать на провокацию.

"Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюёт нам в лицо", — возмутились подписчики польского издания Kresy.

Читатели напомнили, что в стране с 2018 года официально запрещена "бандеровская" идеология, но полиция, видимо, преследует за националистические взгляды только поляков.

* - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.