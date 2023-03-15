Гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины упростят получение гражданства РФ

1:54 Your browser does not support the audio element. Россия

С принятием поправки в закон "О гражданстве" может упроститься процедура его получения для граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины. Речь о тех, кто уже давно проживает в России.

В Госдуме предлагают принять поправку в закон "О гражданстве", которая восстановит право граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы, давно проживающих в России, получить гражданство по упрощённой процедуре. В той версии законопроекта, которая уже прошла через первое чтение, такое право даётся только на основании указа президента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т. е. получивших вид на жительство, — говорится в пояснении к поправке, которую вносит зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. — В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через Указ президента. Но зачем ждать Указа? Если действующий закон это право им даёт, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает вопрос".

Также депутат Затулин предлагает сократить сроки проживания в России для граждан соседних республик, позволяющие получить упрощённое гражданство, с трёх лет до одного года. Если такой человек состоит в браке не менее трёх лет, то это должно быть основанием упрощённого гражданства и для членов его семьи. В первом чтении закон "О гражданстве" был принят Госдумой 5 апреля 2022 года.

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