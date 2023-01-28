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"Не чистят тротуары, не вывозят снег": эксперт назвал главные проблемы Петербурга на фоне прямой линии Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Снег не вывозят, тротуары не чистят — такую оценку дал качеству снегоуборки в городе писатель и публицист Андрей Ваджра. В то же время губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии назвал текущую зиму "специфической" и заявлял о запуске новой реформы ЖКХ, в эффективность которой петербуржцы не верят.

"Не чистят тротуары, не вывозят снег": эксперт назвал главные проблемы Петербурга на фоне прямой линии Беглова

Писатель и публицист Андрей Ваджра считает одной из самых явных проблем в Петербурге плохое качество снегоуборки и отсутствие капитального ремонта старого фонда.

"Уборка улиц в городе — это первое, что в глаза бросается. Не чистят тротуары, не вывозят снег. Если из более фундаментальных проблем, то это старый фонд в центре города надо капитально ремонтировать. С исторических зданий регулярно падают балконы и фасады", — рассказал он.

Сегодня во время проведения прямой линии с губернатором Александром Бегловым как раз поднималась тема реформы ЖКХ и качества снегоуборки в городе. Петербуржцы задавались вопросами, почему реформа стартовала еще с 1 января, а никаких видимых ее результатов нет. На что губернатор размыто ответил, о некоем "графике перехода" для каждого района. Например, с 31 января Центральный район начнет переходить на новую систему.

"У каждого района есть свой график перехода на реформу", — заявил Беглов.

Однако радоваться петербуржцам не стоит, ведь, по словам градоначальника, для полного перехода на новую систему уборки улиц понадобится от полутора до двух лет. А это значит, мириться с некачественной уборкой снега, обледенением и образованием сосулек придется еще как минимум в течении 2х сезонов. На протяжении этого времени, вероятно, губернатор будет перекладывать ответственность за собственные провалы на подрядчиков.

Напомним, в рамках новой реформы ЖКХ подразумевается постепенный перевод выполнения работ с ТСЖ и ЖКС, которые привлекают подрядчиков на собственные средства, к системе государственных ГБУ с самостоятельным штатом дворников и техники. Однако петербуржцы скептически относятся к данному начинанию, так как лукавство со стороны Смольного не редкость.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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