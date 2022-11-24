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Для кого прихорашивается губернатор Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже давно не появляется на публике из-за проведенной в Москве операции по омоложению. На столь кардинальные перемены внешности градоначальника могла подтолкнуть новая юная любовница.

Для кого прихорашивается губернатор Петербурга

Пропажа губернатора Санкт-Петербурга не осталось незамеченной. Глава города практически полностью исчез из повестки, без его участия в городе прошли значимые события страны, такие, например, как cпуск на воду нового ледокола "Якутия". При этом в пресс-службе Александра Беглова на вопросы журналистов о его местонахождении отвечать отказывались. Вроде бы как официально — губернатор в отпуске.

Не официально — отпуск имеет, если можно так сказать, "медицинский" подтекст — стало известно, что высокопоставленный 66-летний чиновник находится в одной из дорогостоящих клиник города Москвы. Как сообщили инсайдеры, клиника эта специализируется на так называемых "омолаживающих процедурах" — Беглову колют "Ботокс" для разглаживания морщин, а также подтяжки кожи на лице. Собственно, из-за того, что в результате подобных процедур какое-то время видны отеки и кровоподтеки, градоначальник на публике и не появляется.

Приближенные то, в общем, объясняет, ради чего пожилой человек предпенсионного возраста пошел на такие жертвы. Причиной таких страданий ради красоты может являться новая пассия. Как рассказали нам три разных источника, близких к руководству Смольного, очередная возлюбленная Александра Беглова в два раза моложе его самого.

Информация от разных людей, близких к главе города немного противоречива, однако доподлинно известно то, что молодая пассия Беглова абсолютно точно работает в Смольном, девушку зовут Катя, ей от 28 до 33 лет, у нее темные волосы. Известно, что Катя любит дорогие подарки и с Бегловым встречается довольно часто как по работе, так и во "внеурочное" время.

Сотрудниц с такими параметрами, да еще и имеющим, что называется "доступ к телу" градоначальника в администрации Санкт-Петербурга не так уж много. Изучив структуры Смольного, мы пришли к выводу, что любовницей губернатора могут быть Екатерины из Управления по развитию садоводства и огородничества или Комитета информатизации и связи. Однако наиболее вероятно, что избранница Беглова работает либо в Комитете по тарифам, либо в пресс-службе правительства города.

Зато доподлинно журналистам известно про другую любовницу Александра Беглова — бывшую коллегу по СПбГАСУ Ксению Малинину, от которой у Беглова, предположительно, есть дочь Александра, живущая сейчас неподалеку от Канн во Франции. С ее матерью Ксенией у Беглова разница "всего" в 11 лет. Любовница Екатерина намного моложе и, судя по дорогостоящим операциям, на которые вынужден был пойти градоначальник, девушка с амбициями и претензиями.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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