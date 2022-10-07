В Царицыно восстанавливают экосистему прудов

Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов. Они расположены в Аршиновском парке в районе Царицыно.

Общая площадь водоемов составляет — 1,1 гектара. Они появились в столице в конце 1970-х годов. Именно тогда и вырыли эти пруды. Сейчас им предоставят весь комплекс мероприятий по обновлению. Начиная от ремонта водопропускного сооружения.

Сейчас главная задача очистить пруды от иловых отложений и мусора. Кроме того, специалисты планируют углубить дно. Глубина водоемов после всех работ составит от двух до практически четырех метров. Кроме того, важно сохранить их рекреационную функцию. Поэтому на дно выложат песок и создадут в нем специальные ямы, чтобы рыбы могли в них зимовать.

Берега укрепят галькой и щебнем. А чтобы минимизировать зарастание, откос под водой увеличат. И создадут три зоны биоплато. Это система, которая позволяет улучшить качество воды в водоеме, а также значительно сократить расходы на дальнейшее его обслуживание.