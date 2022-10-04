Стремоусов: Киев ждёт крах при попытке сменить новый статус Херсонской области

Херсонская область навсегда стала частью Российской Федерации, и любая попытка киевского режима сменить статус региона обречена на провал, заявил замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.

"Мы провели референдум согласно всем нормам и требованиям международного права. Это воля народа", — напомнил он в интервью РИА Новости.

На заявления Владимира Зеленского о скором захвате освобождённых территорий политик призвал не обращать внимания, так как тексты украинскому президенту "пишут западные кураторы".