Хабиров назвал бессмысленным занятием посадку деревьев высотой менее метра

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал посадку главами муниципалитетов саженцев деревьев высотой меньше одного метра.

На оперативном совещании правительства республики он объяснил, что посадка низких саженцев это бессмысленное занятие. Об этом пишет издание mkset.ru.

Чиновник заметил, что такие деревца ломаются зимой под снегом и не приживаются.

Лучше сажать меньше, но крупные деревья, заявил Хабиров.