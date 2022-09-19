В Ставропольском крае суд постановил взыскать 45 миллионов рублей с виновных в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает издание newstracker.ru.
Ранее прокуратура направила иск в суд в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов и его знакомого. Денежные средства будут взысканы с осужденных в доход казны России.
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В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.