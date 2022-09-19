На Ставрополье виновные в незаконной вырубке леса заплатят 45 миллионов рублей

В Ставропольском крае суд постановил взыскать 45 миллионов рублей с виновных в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает издание newstracker.ru.

Ранее прокуратура направила иск в суд в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов и его знакомого. Денежные средства будут взысканы с осужденных в доход казны России.