Из жителей Хабаровского края создают уже второй именной батальон для участия в специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в беседе с РИА Новости.
Батальон, названный в честь героя Советского Союза "Максим Пассар", начнёт формироваться на следующей неделе, заявил глава региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.