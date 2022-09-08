В Хабаровском крае формируется второй батальон добровольцев для участия в СВО

Из жителей Хабаровского края создают уже второй именной батальон для участия в специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в беседе с РИА Новости.

Батальон, названный в честь героя Советского Союза "Максим Пассар", начнёт формироваться на следующей неделе, заявил глава региона.