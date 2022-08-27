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"Реновация" обернется переселением петербуржцев на окраины – Мазурик

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Реализация закона о "Комплексном развитии территорий" (КРТ) в Санкт-Петербурге причинит неудобства жителям "хрущевок" — их переселят из районов в центре города на окраины. Соответствующего мнения придерживается бывший депутат муниципального образования "Светлановское" шестого созыва и общественный активист Юрий Мазурик.

"Реновация" обернется переселением петербуржцев на окраины – Мазурик

Он выразил уверенность, что переселение в рамках реализации закона о "Комплексном развитии территорий" будет проводиться для того, чтобы освободить привлекательные территории.

"Переселение идет ради того, чтобы высвободить территории более интересные, более привлекательные и приближенные к оживленным местам. Поэтому, если человек жил где-то недалеко от центра, вряд ли его поселят туда же, будут иные локации и это и будет причиной недовольства", — заявил общественник.

Экс-депутат добавил, что правительство Петербурга может даже попробовать переселить людей из центра города на окраины.

"Кого-то даже попытаются впихивать на окраины вроде условного Мурино и Кудрово, а это удаленные локации", — подытожил Мазурик.

Напомним, ранее в Петербурге приняли закон о "Комплексном развитии территорий", в рамках которого будут снесены все "хрущевки", а их жители переселены в другие районы города. "Реновация" вызвала шквал возмущения у петербуржцев. Губернатор Александр Беглов попытался успокоить взволнованных жителей города и дал интервью, в котором запутался в собственных заявления и "забыл", что подписал закон о КРТ. После этого петербуржцы начали требовать отставки градоначальника, а многие усомнились в его психическом здоровье и посоветовали обратиться за помощью к врачам.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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