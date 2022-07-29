Бизнесмен Пригожин: губернатор Беглов толкает Петербург в пропасть

Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью "Невским новостям" рассказал об инвестиционных проблемах Петербурга и их причинах.

По его словам, если бы каждый бизнесмен занялся реставрацией хоть одного здания в центре города, культурная столица не превращалась в руины, как это происходит сейчас. Он рассказал о трех простых правилах для человека, желающего инвестировать в Петербург.

"Первое, все зависит от настроения губернатора Беглова. Если у него плохое настроение, то ваш многолетний труд будет перечеркнут и вам могут отказать. Второе, могу сказать на собственном опыте, никогда не заходи к ним с переднего входа, всегда заходи с заднего крыльца, предварительно договорившись с помощниками, и желательно, заплати им деньги", — рассказал бизнесмен.

Но самое главное, по словам Пригожина, город не заинтересован в твоих инвестициях, поскольку Смольный хочет иметь "бесконтрольные деньги", чтобы распределять их через свои фирмы.

По его мнению, на данный момент губернатор Беглов лишь толкает Санкт-Петербург в пропасть.

Полное интервью с Евгением Пригожиным читайте на сайте "Невских новостей".