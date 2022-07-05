Бизнесмен Пригожин заявил о "цветущей" коррупции в Петербурге

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин выразил уверенность, что низкий инвестиционный климат Петербурга обусловлен действиями Смольного. Об этом он рассказал в большом интервью изданию "Невские новости".

"Что касается инвестиционной привлекательности города, она полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово. Вы можете вкладывать любые деньги, а какой-нибудь самодур-губернатор, или еще кто из коррумпированных чиновников, в один прекрасный день перечеркнут все ваши труды, украдут проект, а заодно и деньги", — заявил предприниматель.

Пригожин отметил, что все украденные идеи петербургские чиновники сложат, соберут и продадут следующим. А уж куда потратить деньги — они всегда найдут, например, на дорогостоящие автомобили или на недвижимость в Европе.

Бизнесмен также добавил, что в Петербурге нечего делать рядовым инвестором, поскольку Беглов "вытер ноги" даже об его проекты, предполагающие многомиллионные инвестиции.

Напомним, предприниматель предлагал вложить порядка 176 миллиардов рублей в строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Петербурге, более 60 миллиардов рублей — в развитие территории "Горская", а также выражал готовность провести реконструкцию ветхих исторических зданий Конюшенного ведомства.

Впрочем, Смольный отказался от крупных инвестиций в пользу менее выгодных для города проектов. По мнению Евгения Пригожина, это связано с высоким уровнем коррупции в структурах петербургской власти и нежеланием Беглова заниматься городскими проблемами. С полной версией интервью бизнесмена можно ознакомиться на сайте "Невских новостей".