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IKEA начнет распродажу товаров для всех желающих с 5 июля

Россия

Компания IKEA, которая уходит с российского рынка, объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, говорится на официальном сайте российского подразделения.

Продажа товаров будет осуществляться только на официальном ресурсе ikea. ru. Отмечаете, что доставка будет возможна только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

Распродажа будет продолжаться до тех пор, пока не закончатся товары.

Напомним, шведская компания IKEA перед уходом с российского рынка решила избавиться от остатков товаров. Сначала мебель предложат сотрудникам, а потом всем желающим.

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Автор: Денис Постольский
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