EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

"Урок с чемпионом" посетили 11 тысяч московских школьников

Россия » Центр » Москва

В этом учебном году в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие более 11 тысяч человек. В школах и колледжах Москвы прошло более 250 мастер-классов, которые проводили, в том числе чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы и России.

"Урок с чемпионом" посетили 11 тысяч московских школьников

На таких встречах выдающиеся спортсмены делятся опытом и воспоминаниями, рассказывают о программах тренировок, отвечают на вопросы, проводят занятия.

"Урок с чемпионом" — больше, чем просто мастер-классы по видам спорта. Главная цель проекта — не обучить детей новым приемам и техникам, а сформировать мотивацию, потребность учиться самостоятельно, регулярно заниматься физкультурой и спортом, укреплять тело и дух", — говорит руководитель проекта, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков.

По его словам, проект помогает школьникам понять, каких результатов можно добиться, если "гореть" своим делом, а заряд стремления к победам пригодится им в разных сферах жизни. Это же касается "Паралимпийских уроков", которые проводятся в рамках проекта.

"У нас вместе с Московским центром "Патриот. Спорт” большие задачи и желание повысить уровень школьного спорта, привлечь новых молодых спортсменов, которые, может быть, станут нашими новыми чемпионами", — говорит одна из первых резиденток проекта, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, посол школьного спорта Москвы, волейболистка Екатерина Гамова.

В этом учебном году она провела 12 школьных мастер-классов для более 300 ребят.

Московский центр "Патриот.Спорт" Департамента образования и науки регулярно проводит мастер-классы, приглашая не только чемпионов, но и действующих игроков и тренеров по футболу, гандболу, баскетболу, регби и многим другим видам спорта.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва екатерина гамова
Sberbank
Новости
Глава Евросовета предложил создать свой Евросоюз для Украины, Грузии и Молдавии
Дачникам рассказали, что нужно сажать в конце мая: помидоры, огурцы и картофель
"Урок с чемпионом" посетили 11 тысяч московских школьников
Сатановский призвал разведку США больше узнать о связях Путина с инопланетянами
Bloomberg: Джонсон, Трасс и Уоллес не дают остановить кризис на Украине
На вооружении ВСУ стоят советские пушки 1944 года разработки
Джордж Буш — Вовану и Лексусу: "Не важно, что США когда-то обещали России"
Экономист Костиков: заработать на падении евро сейчас не получится
Глава Херсонской области: регион будет трансформирован в субъект РФ
Украинские СМИ начали избегать упоминаний Мариуполя и "Азовстали"
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Силовые структуры
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Последние материалы
Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине
На вооружении ВСУ стоят советские пушки 1944 года разработки
Джордж Буш — Вовану и Лексусу: "Не важно, что США когда-то обещали России"
Экономист Костиков: заработать на падении евро сейчас не получится
Глава Херсонской области: регион будет трансформирован в субъект РФ
Украинские СМИ начали избегать упоминаний Мариуполя и "Азовстали"
Сдавшиеся в плен боевики с "Азовстали" поблагодарили власти ДНР за условия
Вассерман: "Сдача боевиков "Азова"* в плен — это удар по их единоверцам"
Зеленский стал героем американского комикса на английском языке
Юрист Соловьёв: "У Калины есть шанс избежать высшей меры — сделка со следствием"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников