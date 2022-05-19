"Урок с чемпионом" посетили 11 тысяч московских школьников

В этом учебном году в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие более 11 тысяч человек. В школах и колледжах Москвы прошло более 250 мастер-классов, которые проводили, в том числе чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы и России.

На таких встречах выдающиеся спортсмены делятся опытом и воспоминаниями, рассказывают о программах тренировок, отвечают на вопросы, проводят занятия.

"Урок с чемпионом" — больше, чем просто мастер-классы по видам спорта. Главная цель проекта — не обучить детей новым приемам и техникам, а сформировать мотивацию, потребность учиться самостоятельно, регулярно заниматься физкультурой и спортом, укреплять тело и дух", — говорит руководитель проекта, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков.

По его словам, проект помогает школьникам понять, каких результатов можно добиться, если "гореть" своим делом, а заряд стремления к победам пригодится им в разных сферах жизни. Это же касается "Паралимпийских уроков", которые проводятся в рамках проекта.

"У нас вместе с Московским центром "Патриот. Спорт” большие задачи и желание повысить уровень школьного спорта, привлечь новых молодых спортсменов, которые, может быть, станут нашими новыми чемпионами", — говорит одна из первых резиденток проекта, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, посол школьного спорта Москвы, волейболистка Екатерина Гамова.

В этом учебном году она провела 12 школьных мастер-классов для более 300 ребят.

Московский центр "Патриот.Спорт" Департамента образования и науки регулярно проводит мастер-классы, приглашая не только чемпионов, но и действующих игроков и тренеров по футболу, гандболу, баскетболу, регби и многим другим видам спорта.