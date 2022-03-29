Потерявший близких во время спецоперации Кадыров обратился с призывом к Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что потерял своих близких людей в ходе спецоперации России на Украине, написал он в своем Telegram-канале.

"Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: "Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим", — заявил глава Чечни.

Также глава республики, говоря об операции на Украине, призвал президента РФ Владимира Путина позволить военным закончить начатое. По его словам, войны не согласны "на эти переговоры".

"Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев", — сказал Кадыров.

Однако он отметил, что "как он [Путин] скажет, так и должно быть".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет продолжать переговорный процесс с Россией и надеется на их результативность, но при этом Украина хочет получить реальные гарантии безопасности.