ВСУ пытается "прощупать" ПВО Крыма

ПВО РФ сбили украинский дрон, с помощью которого ВСУ попыталась "прощупать" противовоздушную оборону полуострова Крым.

Как уточнил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, в поселке Рауховка дислоцирована 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков.

"Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолёт-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы, — сообщают РИА Новости со ссылкой на Мурадова. — Таким образом наши противники пытаются "прощупать", насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар".

11 марта вблизи от российско-украинский границы в Крыму упал украинский дрон. В течении дня отмечено два случая использования ВСУ беспилотного летательного аппарата Ту-141 "Стриж". Первый БПЛА упал в хорватском Загребе.

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