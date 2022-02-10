Военный аналитик рассказал, почему у Украины проблемы с турецкими Bayraktar

В Незалежной появились проблемы с использованием турецких боевых беспилотников Bayraktar из-за состояния украинских аэродромов, заявил военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

По его словам, взлётно-посадочные полосы для боевых дронов совершенно не подходят. Кроме того, их не ремонтировали со времён СССР. Военный аналитик подчеркнул, что из-за состояния аэродромов техника быстро приходит в негодность и властях либо необходимо "что-то делать", либо вовсе "отказываться" от авиации.

"Например, Bayraktar — у нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлёту-посадке, и если вам каждые три взлёта-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень", — заявил Чмут в эфире "Мілітарний".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление турецких политиков о том, что поставка боевых дронов Bayraktar "большая ошибка", которая, может обернуться против не только России, но и самой Турции.

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