Причину роста тарифов ЖКХ на 40% выяснит ФАС

Депутаты Госдумы потребовали от Федеральной Антимонопольной службы моментальной реакции на достигающий в отдельных случаях 40 процентов рост тарифов на коммунальные услуги.

В антимонопольное ведомство уже направлен соответствующий запрос. Таким образом депутаты отреагировали на жалобы из некоторых регионов России на стремительное увеличение платы за услуги ЖКХ, особенно за отопление.

По мнению вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, увеличение платежей на десятки процентов ставит под удар семьи с невысоким доходом.

В свою очередь, глава думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов считает, что тарифы могут расти, но не сильнее, чем на уровень инфляции. Он заверил, что депутаты вместе с соответствующими органами разберутся в каждом конкретном случае необоснованного роста тарифов и найдут виновных, сообщает РИА Новости.

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