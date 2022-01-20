Петербургские автолюбители встали в пробках из-за снегопада и наледи

Санкт-Петербург вновь встал в огромную пробку из-за неочищенных дорог и неубранной наледи. Ситуацию усугубил обильный снегопад, не прекращающийся практически весь день.

20 января в 18:00 пробки в Санкт-Петербурге достигли восьми баллов. Жители города вынуждены по несколько часов добираться с работы до дома из-за бездействия коммунальных служб города при попустительстве чиновников Смольного.

Не меньше трудностей для автолюбителей создают и аварии. Так, из-за наледи в центре Петербурга зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых на дорогах образовались заторы.

Пробки в Санкт-Петербурге

Проблемы с пробками на дорогах фиксируются в Санкт-Петербурге на регулярной основе после снегопадов. Недовольство петербуржцев уже достигло критического уровня, что побудило их создать петицию с требованием отставки губернатора Александра Беглова, который неоднократно заверял, что город "полностью готов к зимнему периоду и уборке снега", однако на деле его слова полностью разошлись с реальность. Ежедневно под документом подписываются около 7 тысяч человек.