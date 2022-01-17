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Автор Ольга Лазарева

Новый оператор не готов: Петербург может расторгнуть контракт с НЭО

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге по-прежнему не решена проблема с уборкой и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), в связи с чем в ближайшей перспективе соглашение с "Невским экологическим оператором" может быть расторгнуто. Такой сценарий возможен в том случае, если НЭО продолжит срывать график вывоза мусора.

Новый оператор не готов: Петербург может расторгнуть контракт с НЭО

Председатель Комитета по природопользованию Александр Герман, отвечая на вопрос издания "Деловой Петербург", заявил о возможном прекращении контракта с новым региональным оператором по обращению с ТКО в Петербурге. По его словам, ответственность НЭО четко прописана в действующем соглашении, которое может быть расторгнуто, если оператор продолжит срывать график вывоза мусора. Герман также уточнил, что каждый зафиксированный случай несвоевременного вывоза влечет для компании штрафные санкции в размере 50 тысяч рублей. Если же количество нарушений превысит 20, последствия для регоператора могут быть гораздо более серьезными.

"Одна из мер — штрафы, но, если НЭО не будет исполнять график, мы будем ставить вопрос о расторжении соглашения", — подчеркнул глава комитета.

Напомним, "Невский экологический оператор" начал работу в Санкт-Петербурге в рамках "мусорной реформы", стартовавшей 1 января 2022 года. Однако в ходе ее подготовки администрация губернатора Александра Беглова допустила ряд организационных ошибок, а сам НЭО выбрал неверную стратегию взаимодействия с дворовыми территориями города.

Комментируя ситуацию с "мусорным коллапсом" в Северной столице, депутат Заксобрания Борис Вишневский заявлял, что "Невский экологический оператор" оказался неподготовленным к этой работе, и теперь пытается срочно что-то организовать, не имея при этом опыта и не зная территории. В качестве примера парламентарий привел крупногабаритные мусоровозы, которые закупила организация, но во многих районах Петербурга такая техника оказалась бесполезной ввиду своих размеров.

"В ряд мест они просто влезть не могут, чтобы вывезти оттуда мусор, техника такая там не помещается, но они этого не знали, поскольку они не знают территорию в отличие от тех, кто годами-десятилетиями их обслуживал. Вывоз мусора это не такая простая задача, надо очень четко себе представлять территорию, откуда надо это вывозить, как туда проехать, как выехать, где развернуться. Ощущение, что оказались не готовы", — считает Вишневский.

Стоит отметить, что проблемы с вывозом мусора вызвали негативную реакцию со стороны жителей города, которые с начала текущего года ежедневно жалуются на горы отходов во дворах. Ситуация достигла таких масштабов, что председатель Региональной общественной организации "Красносельский совет ветеранов" Фаррух Курбанов был вынужден обратиться к заместителю министра обороны России Дмитрию Булгакову с просьбой направить в Северную столицу Вооруженные силы, чтобы спасти город от "мусорного коллапса" и возможной вспышки инфекционных заболеваний.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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