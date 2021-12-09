В Москве наблюдается рост потребительского спроса на непродовольственные товары

В последнюю неделю ноября во время распродаж среднесуточные обороты непродовольственных товаров составили 17,9 миллиарда рублей. Это на 8,8% выше показателей предыдущей недели, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным Аналитического центра Москвы с 22 по 28 ноября продажа:

косметики выросла до 583,9 миллиона рублей,

бытовой техники и электроники — до 206,2 миллиона рублей,

обуви до 322,8 миллиона рублей,

одежды — до 1,05 миллиарда рублей,

компьютерной техники — до 317, 3 миллиона рублей,

товаров для дома — до 1,74 миллиарда рублей.

"За период с 1 по 7 ноября, когда в Москве действовали ограничения, среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 миллиарда рублей — минимального значения с мая 2021 года. Однако уже в первую неделю после завершения нерабочих дней, с 8 по 14 ноября, выручка в этой сфере выросла на 71,4% и составила 15,6 миллиарда рублей, и эти цифры от недели к неделе продолжают расти. В конце ноября рост наблюдался в большинстве сегментов непродовольственной торговли. Одной из главных причин стали традиционные распродажи и акция "Чёрная пятница" в магазинах в период с 22 по 28 ноября", — сообщил Владимир Ефимов.

Также были зафиксированы отраслевые рекорды в некоторые дни распродаж. 27 ноября жители столицы купили бытовой техники на 238 миллионов рублей, это в 2,4 раза больше, чем 23 октября (перед введением ограничением из-за ковида). Пик спроса на мобильные телефоны и другую небольшую электронику тоже пришёлся на 27 ноября, когда столичные магазины реализовали товаров на 458 миллионов рублей, что является лучшим показателем за три месяца.