В этом году в Москве согласовали более 100 проектов межевания жилых кварталов

Общая площадь отмежеванных участков превысила 50,5 тысяч га. Теперь собственники квартир в домах, расположенных на таких участках, смогут оформить их в общую долевую собственность, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Межевание территории — первый шаг к оформлению общей долевой собственности. После утверждения проекта москвичи могут обратиться в Департамент городского имущества с заявлением о проведении кадастровых работ. После постановки на кадастровый учёт жители могут распоряжаться участками на свой вкус: организовывать там парковки, стоянки для велосипедов, площадки для прогулок и т. д.

Ранее эта процедура для москвичей была платной, но с августа 2019 года все расходы по таким вопросам несёт город. В 2021 году в Москве был разработан и утверждён 101 проект межевания под 585 многоквартирными домами.

"Всего городом утверждено порядка 4,1 тысяч проектов общей площадью более 50,5 тысяч гектаров. После постановки земельных участков на кадастровый учёт собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению", — уточнил Владимир Ефимов.

Все проекты межевания собраны на портале mos.ru на странице Департамента городского имущества или при помощи Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.