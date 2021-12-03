В проекте "Горская" будут созданы кампусы для IT-компаний

Генеральный директор строительной компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник рассказал о создании специальных кампусов для IT-специалистов, которые предотвратят отток экспертов из России.

Корупятник сообщил, что при создании проекта "Горская" компания "Мегалайн" отталкивалась от экономических целей Санкт-Петербурга. Поскольку в ближайшие годы Россию могут покинуть 10-15 тысяч высококлассных специалистов, было принято решение организовать им достойные рабочие места в стране.

"Мы планируем создать кампусы для отечественных и зарубежных IT-компаний. Почему важно строительство именно в Петербурге? За минувший год спрос на IT-специалистов в городе вырос на 78%. Кроме того, в Петербурге расположены ведущие технические вузы", — объяснил гендиректор.

Приём заявок на участие в международном конкурсе на разработку архитектурных решений для "Горской" стартует 8 декабря. Членами жюри станут губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители "Мегалайна", а также ведущие специалисты из профильных областей.