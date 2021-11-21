Наталия Орейро вакцинировалась российским "Спутником V"

Актриса и певица Наталия Орейро решилась сделать прививку против новой коронавирусной инфекции. Для это она выбрала российский препарат - вакцину "Спутник V".

"Вакцинировалась двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", — заявила сама Орейро в эфире телеканала НТВ.

При этом певица призналась, что в дальнейшем не собирается прививаться другим препаратом.

Ранее Наталия Орейро получила паспорт гражданина России. Отмечалось, что она зачитала присягу на двух языках — испанском и русском. Церемония состоялась в здании дипмиссии.

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