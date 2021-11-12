Путин поздравил Сбер с 180-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием и отметил высокие достижения "народного банка".

Поздравительная речь от президента страны прозвучала на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021, которая посвящена дню рождения Сбера.

"На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком, финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у Сбера более 100 миллионов клиентов", — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире могут появиться новые, ещё более опасные штаммы COVID-19. Заявление прозвучало на саммите АТЭС, который проходил в онлайн-режиме.

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