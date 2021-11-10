Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Он каждый год отмечается в России 10 ноября.
Как сообщает ТАСС, президент России в видеообращении сказал, что в стране продолжат укреплять соцгарантии сотрудников полиции.
"Государство будет и впредь делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа вашей службы", — сказал Путин.
Глава РФ сказал, что верит в преданность, профессионализм и готовность к любым испытаниям полицейских.
Путин сказал, что отдает дань уважения людям, которые стоят на страже закона и порядка.
"Кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан, вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом", — сказал президент.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ситуация на польско-белорусской границе накаляется: группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Минобороны Польши.