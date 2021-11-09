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Политология и здравый смысл: с уходом Путина страна вернётся в хаос 90-х

Общество

Обсуждение вопроса о вероятном преемнике Владимира Путина на посту президента России политтехнолог и экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов вывел в новую, неожиданную для многих плоскость.

Политология и здравый смысл: с уходом Путина страна вернётся в хаос 90-х

Он предложил отвлечься от обсуждения вероятных кандидатов и представить "страну без Путина". По его мнению, в Россию вернутся 90-е:

"Это будет новая федерализация. Центр будет слабеть, а регионы "брать столько суверенитета, сколько смогут унести, — заявил Галлямов. — Новой власти не на что будет опираться, и это приведет к новым конфликтам и разрухе".

Неужели такое возможно? Политобозреватель Дмитрий Галкин считает, что — да, поскольку описанный сценарий "соответствует данным политических наук и соображениям здравого смысла".

В комментарии изданию "Свободная пресса" Галкин подчеркнул:

"Верховная власть в современной России играет роль арбитра, с решениями которого вынуждены считаться все группировки, контролирующие различные сегменты экономики (в том числе теневой) и силовые структуры".

То есть, зарабатывать деньги они могут, только если "играют по правилам", установленным Кремлём — это даёт им шанс на господдержку. Если правила нарушаются, то власть "перекрывает кислород".

По словам Галкина, кроме президентской власти в России никто — ни экономические элиты, ни партии, ни парламент, ни профсоюзы — не способны контролировать поведение экономической элиты и высшей бюрократии. И именно поэтому социальных и политических конфликтов при смене власти избежать никак не получится. Просто потому, что влияния не хватит.

"Поэтому, когда Владимир Путин отойдет от власти, политические и социальные конфликты станут единственным способом определить, кто обладает правом контролировать экономическое и политическое пространство страны, и каким способом должен осуществляться этот контроль", — цитирует издание слова эксперта.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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