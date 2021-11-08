В России назвали иноагентами ещё пять россиян

В Минюсте России принято решение внести в реестр иноагентов ещё пять россиян. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Так, из документа понятно, что среди иноагентов оказался адвокат Иван Павлов*. Он защищал советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Кроме того, в списке: адвокаты правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Валерия Ветошкина* и Максим Оленичев*, глава медиотдела компании Максим Заговора* и активистка Елена Скворцова*.

Позже Павлов* прокомментировал новость у себя в Telegram-канале. Он заявил, что будет обжаловать решение Минюста.

"Я пока не собираюсь маркировать свои сообщения в соцсетях как иноагент", — написал адвокат.

Ранее, 8 октября, сотрудники Министерства юстиции пополнили список СМИ, которые выполняют функции иностранного агента. Весь перечень СМИ-иноагентов можно посмотреть на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Всего в реестр вошли 85 организаций.

* Выполняют функции иностранных агентов на территории Российской Федерации.

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